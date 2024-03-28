Після поразки від Грузії в серії пенальті грецька Федерація футболу вирішила не продовжувати контракт із головним тренером національної збірної Густаво Пойєтом. Як інформує радіо Sport FM 946, очікується, що уругвайський фахівець покине Грецію в четвер, 28 березня.

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Водночас Роб Пейдж збереже свою посаду головного тренера Уельсу, незважаючи на те, що національна команда не зуміла пробитися на Євро-2024 – "дракони" поступилися вдома Польщі в серії пенальті. "Роб – наш тренер. Його контракт розрахований до кінця чемпіонату світу 2026 року, і ми продовжимо працювати з ним", – заявив президент Футбольної асоціації Уельсу Стів Вільямс.

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