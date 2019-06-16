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Грановская рассказала о причинах ухода Сарри с поста главного тренера Челси

19:08 130 Читати українською
Грановская рассказала о причинах ухода Сарри с поста главного тренера Челси
Маурицио Сарри / Челси

Генеральный директор Челси Марина Грановская прокомментировала уход Маурицио Сарри из лондонского клуба.

"В процессе переговоров после финала Лиги Европы Маурицио дал понять, что сильно хочет вернуться на родину, объяснив, что причины для возвращения в Италию – значительны.

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Он также считает, что ему важно быть ближе к семье, и для благополучия родителей ему нужно быть ближе к ним сейчас. Мы благодарим Маурицио за работу, которую он и его помощники сделали в течение сезона, а также за победу в Лиге Европы и третье место в АПЛ.

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Мы также хотели бы поздравить его с тем, что он получил большую роль в Серии А и пожелать ему успехов в будущем", – передает слова Грановской официальный сайт Челси.

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Ювентус Ювентус Челси Челси Англия Маурицио Сарри Маурицио Сарри Марина Грановская
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