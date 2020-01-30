toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ШАХТЕР - СЛОВАЦКО ТРАНСФЕРЫ МАНЧЕСТЕР СИТИ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Гранеро покинул Эспаньол и перешел в команду Сегунды Б

16:08 22 Читати українською
Гранеро покинул Эспаньол и перешел в команду Сегунды Б
Кріштіану Роналду и Эстебан Гранеро / Фото talkSPORT

Экс-игрок Реала Эстебан Гранеро решил пофеерить в третьем по силе дивизионе Испании.

Эстебан Гранеро теперь будет защищать цвета Марбельи, которая выступает в Сегунде Б, сообщает официальный сайт клуба.

Коэнтрау может завершить карьеру – экс-игроку Реала лишь 31 год

32-летний хавбек присоединился к новому клубу на правах свободного агента и подписал контракт до 2023 года. Последним местом работы Эстебана был Эспаньол.

Стоит отметить, что испанец является воспитанником мадридского Реала и провел за основную команду королевского клуба около 100 матчей.

В текущем сезоне Ла Лиги Гранеро сыграл 11 матчей, в которых отметился голом.

Наркотики, стрілянина, бійка з тренером і "договірняки": як два екс-гравці Реала зганьбили мадридський клуб

blog_ava
Главные новости футбола 29 января: МЮ выиграл дерби и согласовал топ-трансфер, Шахтер потерпел первое поражение на сборе
07:00
457
Теги
Трансферы Трансферы Чемпионата Испании Мир Эспаньол Эспаньол Реал Мадрид Реал Мадрид Марбелья Марбелья
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
10
мин
Барселона
20:00
Леганес
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук