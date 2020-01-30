Гранеро покинул Эспаньол и перешел в команду Сегунды Б

Экс-игрок Реала Эстебан Гранеро решил пофеерить в третьем по силе дивизионе Испании.

Эстебан Гранеро теперь будет защищать цвета Марбельи, которая выступает в Сегунде Б, сообщает официальный сайт клуба.

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32-летний хавбек присоединился к новому клубу на правах свободного агента и подписал контракт до 2023 года. Последним местом работы Эстебана был Эспаньол.

Стоит отметить, что испанец является воспитанником мадридского Реала и провел за основную команду королевского клуба около 100 матчей.

В текущем сезоне Ла Лиги Гранеро сыграл 11 матчей, в которых отметился голом.

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