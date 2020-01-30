Гранеро покинув Еспаньйол та перейшов у команду Сегунди Б

Екс-гравець Реала Естебан Гранеро вирішив пофеєрити у третьому за силою дивізіоні Іспанії.

Естебан Гранеро відтепер захищатиме кольори Марбельї, яка виступає у Сегунді Б, повідомляє офіційний сайт клубу.

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32-річний хавбек приєднався до нового клубу на правах вільного агента та підписав контракт до 2023 року. Останнім місцем роботи Естебана був Еспаньйол.

Варто відзначити, що іспанець є вихованцем мадридського Реала та провів за основну команду королівського клубу близько 100 матчів.

В поточному сезоні Ла Ліги Гранеро зіграв 11 матчів, в яких відзначився голом.

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