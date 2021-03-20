"Что касается наших бразильцев – нужно иметь качество, чтобы финишировать в переговорах первым. У Шахтера есть преимущество в том, что он может подготовить ребят к переезду в "большую" Европу, дав им время адаптироваться и развиваться без давления. Они могут играть в любой какой команде.

Додо: Было предложение от Баварии, но не все зависит от меня

Например, за Додо следят многие клубы: в Италии предлагали 4 миллиона за него, также мы отказались от официального предложения Баварии в размере 25 млн евро", – заявил Николини в интервью журналисту Николо Скире.

Напомним, летом 2018-го Шахтер заплатил Коритибе за Додо 2 млн евро. Действующий контракт бразильца рассчитан до 2025-го, цена за Transfermarkt – 18 млн.

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