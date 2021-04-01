"Інтерес був від багатьох клубів, приїздили скаути та представники. Але Тете щасливий у Шахтарі. Його думки пов’язані саме з цим клубом. Він щасливий в Україні. Рік тому Тете одружився з українкою Танею. І йому дуже імпонує ваш ритм життя та кліматичні умови, які нагадують про рідний Порту-Алегрі.

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Одним з перших був Мілан. Рома та Баварія також цікавились, але всім відповідь одна й та сама: ми хочемо проявити себе в Шахтарі. У нього є всі якості, які потрібні топ-клубам: він молодий, швидкий, технічний, не має страху, володіє багатьма фізичними навичками. Скільки має коштувати такий гравець?

Чи були інші варіанти, окрім Шахтаря? Спортінг, Удінезе, Уотфорд і ще одна іспанська команда. Але Шахтар – це найкращий варіант, щоб проявити себе. Плюс, зважаючи на історію перебування тут наших співвітчизників, до Шахтаря велика повага у Бразилії. Саме тут виросли Фернандінью, Дуглас Коста, Вілліан. Так само Марлос, Тайсон. Тому ми розуміли, чому обираємо саме цей варіант", – пояснив Буено в інтерв'ю Бомбардиру.

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