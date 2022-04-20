Захисник ПСЖ Серхіо Рамос не зміг засяяти у сузір'ї паризької команди. У новому сезоні шансу для реабілітації вже може й не бути.

Минулого літа Рамос не домовився про новий контракт з Реалом і перейшов у ПСЖ. Парижани дали щедру зарплату та угоду до літа 2023 року. Однак іспанець гучно провалися, майже не граючи через постійні травми. Керівництво ПСЖ втомилося чекати і вирішило достроково попрощатися. За інформацією Le Parisien, Рамосу вже повідомили про це рішення.

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Водночас для шоу El Chiringuito інший легендарний гравець Реала Хосе Марія Гуті проаналізував ключові помилки Рамоса. "Рамос знає, що припустився помилки, занадто далеко зайшовши в переговорах про новий контракт з Реалом. Він думав, що з огляду на його кар'єру та досягнення Флорентіно Перес зробить те, чого хоче гравець. Серхіо Рамос знає, що був неправий, натягуючи канат під час переговорів. Він не усвідомлював, що для Флорентіно Реал Мадрид – понад усе.

При досягненні певного віку контракти всіх гравців Реал продовжує на один рік. Це працює для Серхіо Рамоса та для всіх інших, але він цього не розумів. Тепер він шкодує про це, тому що був легендою Реала, міг завершити свою кар'єру в клубі, але не скористався цим. Серхіо пішов через чорний хід, це був поганий вихід для нього", – сказав Гуті.

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