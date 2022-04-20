Накануне издание El Confidencial слило записи их разговоров. Главной темой стали деньги. Жерар Пике пытался нажиться на проведении Суперкубка Испании в Саудовской Аравии.

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Однако у защитника Барселоны были не только материальные интересы. Оказывается, Пике хотел устроить себе поездку на Олимпийские игры в Токио, хотя в национальной сборной перестал выступать еще в 2018-м. Футболист попросил о помощи в этом Луиса Рубиалеса, который любезно согласился.

Этот вопрос был темой нескольких разговоров между президентом и Пике. Среди прочего в этом контексте фигуранты обсудили Рамоса. Рубиалес сообщил, что Серхио хочет встретиться с ним. Это произошло после того, как в печати появилась информация о желании тогда еще капитана Реала сыграть на Олимпиаде. Пике отметил, что это очень в стиле Рамоса – "перед разговором сначала устроить давление через новости в СМИ".

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К слову, на Олимпийских играх в Токио сборная Испании дошла до финала, где уступила Бразилии. Наставник пиренейцев Луис Де ла Фуэнте на три места в команде без возрастных ограничений взял Марко Асенсио, Дани Себальоса и Микеля Мерино.