Боссы Ньюкасла с интересом следят за успехами Жироны в этом сезоне. Как информирует Marca, руководство клуба очень серьёзно раздумывает над сменой вектора развития клуба и старта нового проекта под руководством наставника каталонской команды Мичела. В этом случае Эдди Хау будет уволен с поста главного тренера "сорок".

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Сообщается, что саудовские владельцы Ньюкасла впечатлены работой испанских специалистов в АПЛ - Микеля Артеты, Пепа Гвардиолы, Унаи Эмери и Андони Ираолы. Они считают, что Мичел тоже сможет показать хорошие результаты в английском чемпионате.

После 20 туров "сороки" находятся на 9 месте турнирной таблице АПЛ. Жирона, в свою очередь, находится на втором месте в таблице Ла Лиги, уступая Реалу по дополнительным показателям.

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