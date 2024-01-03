Боси Ньюкасла з цікавістю стежать за успіхами Жирони в цьому сезоні. Як інформує Marca, керівництво клубу дуже серйозно роздумує над зміною вектора розвитку клубу і старту нового проєкту під керівництвом наставника каталонської команди Мічела. У цьому випадку Едді Хау буде звільнений з посади головного тренера "сорок".

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Повідомляється, що саудівські власники Ньюкасла вражені роботою іспанських фахівців в АПЛ – Мікеля Артети, Пепа Гвардіоли, Уная Емері та Андоні Іраоли. Вони вважають, що Мічел теж зможе показати хороші результати в англійському чемпіонаті.

Після 20 турів "сороки" перебувають на 9 місці турнірної таблиці АПЛ. Жирона, своєю чергою, перебуває на другому місці в таблиці Ла Ліги, поступаючись Реалу за додатковими показниками.

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