Гранада проиграла в двух последних турах, подпустив Сельту на минимальную дистанцию ​​к своему седьмому месту. Таким образом, андалусийцам уже нельзя было проигрывать – и тут в соперниках очень удачно оказалась Осасуна, которая шла на предпоследней позиции, не выиграв ни одного матча с конца октября. Правда, в четырёх крайних поединках памплонцы не только не знали поражений, но и отобрали очки у Реала.

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Большого количества моментов до перерыва не было. "Рохибланкос" сразу захватили инициативу во встрече и реализовали первый же опасный эпизод: после розыгрыша углового на 22-й минуте последовала подача с левого фланга, а её выбили на правый край – точно на ногу Суаресу, которому удался удар в касание в ближний угол. 1:0! Осасуна на 33-й огрызнулась дальним выстрелом Монкайолы над девяткой.

Больше остроты в тайме не возникало, однако гости и без моментов привезли себе гол: в компенсированное время Гранада заработала угловой, подача с которого пошла на ближнюю штангу – мяч попал в ногу голкипера и залетел в ворота. 2:0! Именно с этим счётом команды и отправились на отдых.

Второй тайм оказался скучным. Футболисты часто били друг друга по ногам – один Гальего за восемь минут после выхода на поле сделал четыре фола и заработал жёлтую. Замены от тренеров игру не улучшали никак. У Гранады вообще не было моментов (только несколько заблокированных ударов), а Осасуна имела лишь дальний выстрел Торро в руки голкиперу. К концу встречи интересных эпизодов у ворот обеих команд так и не возникло. Финальный свисток зафиксировал уверенную победу андалусийцев.

Таким образом, Гранада набрала 28 очков, оставшись на седьмой позиции в турнирной таблице Ла Лиги. Осасуна же не выигрывает в 12-м матче Ла Лиги подряд – имея 15 пунктов, памплонцы пока держатся на девятнадцатой строчке.

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