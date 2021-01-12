Гранада програла у двох останніх турах, підпустивши Сельту на мінімальну дистанцію до свого сьомого місця в турнірній таблиці. Таким чином, андалусійцям вже не можна було програвати – і тут у суперниках дуже вдало опинилася Осасуна, яка йшла на передостанній позиції, не вигравши жодного матчу з кінця жовтня. Щоправда, у чотирьох крайніх поєдинках памплонці не тільки не знали поразок, а й відібрали очки у Реала.

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Великої кількості моментів до перерви не було. "Рохібланкос" одразу захопили ініціативу у зустрічі й реалізували перший же небезпечний епізод: після розіграшу кутового на 22-й хвилині пішла подача з лівого флангу, яку захисники вибили на правий край штрафного – точно на ногу Суаресу, якому вдався удар у дотик в ближній кут. 1:0! Осасуна на 33-й огризнулася дальнім пострілом Монкайоли над дев'яткою.

Більше гостроти у таймі не виникало, однак гості і без моментів привезли собі гол: у компенсований час Гранада заробила кутовий, подача з якого пішла на ближню стійку – від ноги голкіпера м'яч залетів у ворота. 2:0! Саме з цим рахунком команди й відправились на відпочинок.

Другий тайм виявився нудним. Футболісти часто били один одного по ногах – один Гальєго за вісім хвилин після виходу на поле зробив чотири фоли та заробив жовту. Заміни тренерів гру не покращували. У Гранади взагалі не було моментів (лише кілька заблокованих ударів), а Осасуна мала тільки дальній постріл Торро в руки голкіперу. До кінця зустрічі цікавих епізодів біля воріт обох команд так і не виникло. Фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу андалусійців.

Таким чином, Гранада набрала 28 очок, залишившись на сьомій позиції в турнірній таблиці Ла Ліги. Осасуна не виграє у 12-му матчі Ла Ліги поспіль – маючи 15 пунктів, памплонці поки що тримаються на дев'ятнадцятій сходинці.

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