Гранада принимает Барселону в рамках 18-го тура Ла Лиги. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Гранада – Барселона начнется в 19:30 по киевскому времени. Смотреть игру вживую можно на сервисе MEGOGO. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна на "Футбол 24".

Севилья благодаря хет-трику Эн-Несири одолела Реал Сосьедад и вплотную приблизилась к Барселоне

Стартовые составы:

Гранада: Руй Сильва, Фулькьє, Домингуш, Нева, Герман, Эррера, Ян Брис, Антонио Пуертас, Мачис, Сольдадо

Барселона: Тер Штеген – Дест, Араухо, Мингеса, Альба – Бускетс, Де Йонг, Педри – Дембеле, Гризманн, Месси

Со стартом игры оказалось, что в стартовом составе вместо Араухо вышел Умтити.