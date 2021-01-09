Гранада – Барселона: стартові склади на матч Ла Ліги – Куман робить ставку на зіркове тріо
18:40 - Читать на русском
Гранада приймає Барселону в рамках 18-го туру Ла Ліги. Стартові склади команд та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч Гранада – Барселона розпочнеться о 19:30 за київським часом. Дивитися гру наживо можна на сервісі MEGOGO. Текстова онлайн-трансляція буде доступна на "Футбол 24".
Севілья завдяки хет-трику Ен-Несірі здолала Реал Сосьєдад і впритул наблизилась до Барселони
Стартові склади:
Гранада: Руй Сільва, Фульк'є, Домінгуш, Нева, Герман, Еррера, Ян Бріс, Антоніо Пуертас, Мачіс, Сольдадо
Барселона: Тер Штеген – Дест, Араухо, Мінгеса, Альба – Бускетс, Де Йонг, Педрі – Дембеле, Грізманн, Мессі
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