Похоже, Ольмо Гарсия, голый фанат с матча 1/4 финала ЛЕ между Гранадой и Манчестер Юнайтед, тщательно спланировал свое "шоу".

Обнаженный андалусийский бизнесмен скрывался на арене в течение 14 часов до старта поединка. Об этом информирует Goal со ссылкой на сообщение испанской полиции.

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"Он проник на стадион в 7:00 утра, пройдя периметр безопасности, расположенный между стадионом и соседним домом, а потом спрятался под брезентом, чтобы его не видели. Оттуда он и выбежал на поле", – говорится в заявлении полиции.

Интересно, что для Ольмо Гарсии это далеко не первый ню-"перформанс". С 2016 года он регулярно разгуливает публичными местами без одежды. Цель экстравагантного предпринимателя – напомнить о правах человека и защите окружающей среды.

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