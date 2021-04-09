Схоже, Ольмо Гарсія, голий фанат з матчу 1/4 фіналу ЛЄ між Гранадою та Манчестер Юнайтед, ретельно спланував своє "шоу".

Оголений андалусійський бізнесмен переховувався на арені протягом 14 годин до старту поєдинку. Про це інформує Goal з посиланням на повідомлення іспанської поліції.

Гранада – Манчестер Юнайтед: стрікером виявився бізнесмен-ексгібіціоніст – його голий зад знає вся Іспанія

"Він проникнув на стадіон о 7 годині ранку, пройшовши периметр безпеки, розташований між стадіоном і сусіднім будинком, а потім заховався під брезентом, щоб його не бачили. Звідти він і вибіг на поле", – йдеться у заяві поліції.

Цікаво, що для Ольмо Гарсії це далеко не перший ню-"перформанс". З 2016 року він регулярно розгулює публічними місцями без одягу. Ціль екстравагантного підприємця – нагадати про права людини і захист навколишнього середовища.

Ліга Європи, 1/4 фіналу: Аякс віддав перемогу Ромі, Ман Юнайтед розібрався з Гранадою, Вільяреал знову здолав Динамо