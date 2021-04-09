Стали известны некоторые подробности биографии обнаженного гостя с матча 1/4 финала ЛЕ между Гранадой и Манчестер Юнайтед (0:2).

Как оказалось, на поле выбежал Ольмо Гарсия – известный андалусийский бизнесмен, сообщает Marca. Он владеет большой компанией по продаже белков и спортивного питания.

Гранада – Манчестер Юнайтед: голый фанат выбежал на поле во время матча ЛЕ – видео колоритного перфоманса

Для мужчины это далеко не первый ню-перфоманс. С 2016 года он регулярно разгуливает публичными местами, совсем не утруждая себя одеждой. Цель акций Ольмо – напомнить о правах человека и защите окружающей среды.

Напомним, матч Гранада – Манчестер Юнайтед проходил без зрителей, но стрикер смог пройти на стадион, минуя камеры и многих охранников.

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olmo paseando por el centro comercial nevada pic.twitter.com/oLPrkRP5sZ — ｡ﾟlucía ༉ (@luciaxamerica) March 25, 2021