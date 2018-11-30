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Грачев: Ворскла должна была выходить из группы, если бы не ошибки Артура

15:06 65 Читати українською
Грачев: Ворскла должна была выходить из группы, если бы не ошибки Артура
Артур в матче против Арсенала

Экс-игрок Шахтера, футбольный эксперт Виктор Грачев прокомментировал игру между Ворсклой и Арсеналом.

"Повторилась история, которая была в матче Карабах – Арсенал. Та же картина, тот же состав приехал играть с Ворсклой, и тот же результат получился.

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Международные матчи чем примечательны – что в них нельзя ошибаться, нельзя допускать такие ошибки, которые допустила Ворскла во время пропущенных мячей. Плюс, я считаю, арбитр совершенно несправедливо назначил одиннадцатиметровый, который, может быть, и надломил игру.

Добавлю, что, по большому счету, Ворскла должна была выходить из группы, если бы не ошибки Артура", – цитирует Грачева сайт телеканалов "Футбол 1/2".

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Лига Европы5 турНСК Олимпийский (Киев)

Ворскла - Арсенал: Четверг 29 ноября 2018

Ворскла
Матч окончен
0 : 3
Арсенал
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Лига Европы Ворскла Ворскла Виктор Грачёв Артур Артур Ворскла - Арсенал
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