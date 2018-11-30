Грачов: Ворскла мала виходити з групи, якби не помилки Артура

Екс-гравець Шахтаря, футбольний експерт, Віктор Грачов прокоментував гру між Ворсклою та Арсеналом.

"Повторилася історія, яка була в матчі Карабах – Арсенал. Та ж сама картина, той же склад приїхав грати з Ворсклою, і той же результат вийшов.

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Міжнародні матчі чим примітні – що в них не можна помилятися, не можна допускати такі помилки, які допустила Ворскла під час пропущених м'ячів. Плюс, я вважаю, арбітр абсолютно несправедливо призначив одинадцятиметровий, який, може, і надломив гру.

Додам, що, за великим рахунком, Ворскла мала виходити з групи, якщо б не помилки Артура", – цитує Грачова сайт телеканалів "Футбол 1/2".

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