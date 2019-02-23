Грачев: Думаю, Заря завоюет в матче с Динамо 1 очко

Бывший футболист Шахтера Виктор Грачев спрогнозировал результат матча 19 тура УПЛ между Динамо и Зарей.

"Киевляне поразили своей заряженностью на борьбу в матче Лиги Европы против Олимпиакоса. Впрочем, потеряв много эмоций "бело-синим" будет трудно подойти к поединку с Зарей в максимальной готовности.

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В свою очередь луганчане целенаправленно готовились к поединку с Динамо. Думаю, гостям удастся вывезти из столицы одно очко", – цитирует Грачева "Команда №1".

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К слову, матч 19 тура чемпионата Украины между Динамо и Зарей состоится в Киеве 25 февраля, начало поединка в 18:30. Перед игрой подопечные Вернидуба имеют в активе 28 очков и занимают 4 место, а киевляне – вторые с 38 баллами в активе.