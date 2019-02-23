Грачов: Думаю, Зоря здобуде у матчі з Динамо 1 очко

Колишній футболіст Шахтаря Віктор Грачов спрогнозував результат матчі 19 туру УПЛ між Динамо та Зорею.

"Кияни вразили своєю зарядженістю на боротьбу в матчі Ліги Європи проти Олімпіакоса. Втім, втративши багато емоцій "біло-синім" буде важко підійти до поєдинку з Зорею в максимальній готовності.

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У свою чергу луганці цілеспрямовано готувалися до поєдинку з Динамо. Думаю, гостям вдасться вивезти зі столиці одне очко", – цитує Грачова "Команда №1".

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До слова, матч 19 туру чемпіонату України між Динамо та Зорею відбудеться у Києві 25 лютого, початок поєдинку о 18:30. Перед грою підопічні Вернидуба мають в активі 28 очок та посідають 4 сходинку, а кияни – другі з 38 балами в активі.