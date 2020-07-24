"Говорить – не мешки ворочать": СК Днепр-1 интересуется экс-чемпионом Украины

Голкипер Львова Богдан Сарнавский подытожил сезон 2019/20 и очертил свое будущее в Украине.

"Неплохой сезон провел. Сыграл достаточное количество хороших игр, которые заслуживают внимания. Общекомандный результат – не самый лучший. Но свою работу могу оценить на хорошем уровне. Были игры, где показал, проявил себя. Посмотрим, как будет дальше.

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Интерес СК Днепр-1? Вы все узнаете, когда будет что-то конкретное. Тогда все узнают. А так: говорить – не мешки ворочать", – цитирует Богдана Сарнавского Sport.Ua.

Заметим, что за Львов чемпион Украины 2013/14 выступает с 2018 года. В чемпионате он отразил 6 пенальти из 11, повторив рекорд лиги, который принадлежал голкиперу Кривбасса Валерию Воробьеву, начиная с сезона 1993/94.

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