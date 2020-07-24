toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДИНАМО КИЕВ МИРЧА ЛУЧЕСКУ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

"Говорить – не мешки ворочать": СК Днепр-1 интересуется экс-чемпионом Украины

14:21 - Читати українською
"Говорить – не мешки ворочать": СК Днепр-1 интересуется экс-чемпионом Украины
Богдан Сарнавский / FootBoom

Голкипер Львова Богдан Сарнавский подытожил сезон 2019/20 и очертил свое будущее в Украине.

"Неплохой сезон провел. Сыграл достаточное количество хороших игр, которые заслуживают внимания. Общекомандный результат – не самый лучший. Но свою работу могу оценить на хорошем уровне. Были игры, где показал, проявил себя. Посмотрим, как будет дальше.

Героическая игра Сарнавского в видеообзоре матча Заря – Львов – 2:0

Интерес СК Днепр-1? Вы все узнаете, когда будет что-то конкретное. Тогда все узнают. А так: говорить – не мешки ворочать", – цитирует Богдана Сарнавского Sport.Ua.

Заметим, что за Львов чемпион Украины 2013/14 выступает с 2018 года. В чемпионате он отразил 6 пенальти из 11, повторив рекорд лиги, который принадлежал голкиперу Кривбасса Валерию Воробьеву, начиная с сезона 1993/94.

"У Шахтарі втратив роки": Сарнавський – про феномен Пятова, збірну України і шалений рекорд із 6-ти парируваних пенальті

blog_ava
Трансфер з Барселони до Реала, який змінив уявлення про футбол – рекордна сума та образ Іуди
16:07
6654
Теги
СК Днепр-1 СК Днепр-1 Богдан Богдан Сарнавский Львов Львов
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
11
мин
ПСЖ
22:00
Сент-Этьен
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук