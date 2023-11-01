Черноморец разгромил Зарю в четвертьфинале Кубка Украины. Смотрите видео голов и обзор матча.

Андрей Штогрин переживает лучший период в своей карьере. Форвард Черноморца оформил 2+1 в матче чемпионата против Миная, а теперь отличился хет-триком. За первый мяч следует поблагодарить Турбаевского – кипер Зари пустил между ног простенький дальний удар.

Черноморец вышел в полуфинал Кубка Украины, разгромив Зарю – Штогрин оформил хет-трик

К концерту Штогрина присоединился Васильев, и Черноморец крушил соперника 4:0. Герреро провел гол престижа, однако Заре пришлось прощаться с Кубком.