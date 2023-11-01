Хет-трик нового героя и детский ляп голкипера в видеообзоре матча Черноморец – Заря – 4:1
19:18 - Читати українською
Черноморец разгромил Зарю в четвертьфинале Кубка Украины. Смотрите видео голов и обзор матча.
завершено
21’ Андрей Штогрин
33’ Андрей Штогрин
72’ Андрей Штогрин
Эдуардо Герреро 79’
21’ Андрей Штогрин
33’ Андрей Штогрин
72’ Андрей Штогрин
79’ Эдуардо Герреро
Андрей Штогрин переживает лучший период в своей карьере. Форвард Черноморца оформил 2+1 в матче чемпионата против Миная, а теперь отличился хет-триком. За первый мяч следует поблагодарить Турбаевского – кипер Зари пустил между ног простенький дальний удар.
Черноморец вышел в полуфинал Кубка Украины, разгромив Зарю – Штогрин оформил хет-трик
К концерту Штогрина присоединился Васильев, и Черноморец крушил соперника 4:0. Герреро провел гол престижа, однако Заре пришлось прощаться с Кубком.
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