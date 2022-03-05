"Меня зовут Эдмар. Я сам из Бразилии. Принял гражданство Украины. Практически всю свою футбольную карьеру провел в Украине. Играл за Таврию (Симферополь), Металлист (Харьков) и Днепр. Моя жена из Украины, мои дети родились в Украине.

Наставник Бенфики: Яремчук – пример профессионализма для нас

Хочу обратиться к вам, люди из России, не понимающие, что происходит в Украине. Люди умирают, им страшно. Они не знают, что будет завтра.

Прежде всего, не верьте тому, что говорят. Думайте о своем будущем, о своих детях, о семье. Хочу сказать, что я горжусь тем, что принял украинское гражданство", – сказал Эдмар в видеообращении на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, 24 февраля режим Путина отдал приказ атаковать территорию Украины, чем развязал позорную войну. ВСУ держат оборону и дают достойный отпор врагам. Весь цивилизованный мир консолидируется против московского изверга и поддерживает наш народ.

Россия напала на Украину: задержание Шуфрича, Шахтер может потерять тренера, оккупантов разоблачили во лжи (LIVE)