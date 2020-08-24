"Горжусь тем, что я Украинец!": Шевченко поздравил всех с Днем Независимости

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поздравил украинцев с 29-й годовщиной Независимости нашего государства.
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"С Днем Независимости! Горжусь тем, что я Украинец!", – написал коуч "сине-желтых" на своей странице в социальной сети Твиттер.
Напомним, уже 3 сентября подопечные Шевченко сыграют дома со Швейцарией в матче Лиги наций, а 6 сентября – с испанцами на выезде.
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