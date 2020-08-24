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"Пишаюсь тим, що я Українець!": Шевченко привітав усіх з Днем Незалежності

11:41 - Читать на русском
"Пишаюсь тим, що я Українець!": Шевченко привітав усіх з Днем Незалежності
Андрій Шевченко / Фото з відкритих джерел

Легендарний український форвард, а нині наставник національної збірної Андрій Шевченко, звернувся до уболівальників з нагоди головного свята української держави.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко привітав українців з 29-ю річницею Незалежності нашої держави.

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"З Днем Незалежності! Пишаюсь тим, що я Українець!", – написав коуч "синьо-жовтих" на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

Нагадаємо, вже 3 вересня підопічні Шевченка зіграють вдома зі Швейцарією у матчі Ліги націй, а 6 вересня – з іспанцями на виїзді.

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Головне Україна Україна Збірна України Андрій Андрій Шевченко
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