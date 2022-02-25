"Горжусь людьми, которые защищают нашу страну": Вернидуб хочет вернуться в Украину после вояжа Шерифа из Португалии
15:11 - Читати українською
Главный тренер тираспольцев Юрий Вернидуб отреагировал на вторжение России на территорию Украины.
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"Я родился в Украине, живу в Украине и хочу выразить поддержку народу Украины, пострадавшему от российского нападения.
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Горжусь людьми, защищающими нашу страну. Когда приеду в Молдову, буду проситься в Украину", – цитирует Вернидуба Record.
Напомним, вчера, 24 февраля, Шериф на выезде уступил Браге в серии пенальти и вылетел из дальнейшего розыгрыша Лиги Европы.
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