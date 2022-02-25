Главный тренер тираспольцев Юрий Вернидуб отреагировал на вторжение России на территорию Украины.

"Я родился в Украине, живу в Украине и хочу выразить поддержку народу Украины, пострадавшему от российского нападения.

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Горжусь людьми, защищающими нашу страну. Когда приеду в Молдову, буду проситься в Украину", – цитирует Вернидуба Record.

Напомним, вчера, 24 февраля, Шериф на выезде уступил Браге в серии пенальти и вылетел из дальнейшего розыгрыша Лиги Европы.

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