Міськрада Запоріжжя придбала спортивну школу Металурга – територію вже хочуть орендувати для будівництва ТРЦ

Міськрада Запоріжжя може віддати територію спортивної школи Металурга під будівництво торговельно-розважального центру.

На сайті мерії з'явився проект про передачу в оренду частини території дитячої футбольної школи Металург загальною площею 1,1 гектара, інформує Запорізький центр розслідувань.

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Отримати їх в оренду терміном на 10 років хоче підприємниця Лариса Пархоменко. Крім того, вона також просить змінити вид використання землі зі "спортивного комплексу" на "торгово-розважальний центр".

Одночасно з цим був опублікований і проект про прийняття в комунальну власність майна за адресою школи і спортбази, а також по вул. Валерія Лобановського. Також про це повідомив і мер міста Запоріжжя на своїй сторінці в Facebook.

Раніше, в грудні 2019-го, запорізька влада вже заявляла про свої плани викупити майно, щоб відновити діяльність школи. Йшлося про будівлі, поля, паркани та інше майно за двома адресами: 12-го квітня, де розташована сама школа і вул.Ленських, 2 В, на Великому Лугу, де розміщена тренувальна база Металурга.

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