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"Действуй, меняй, вдохновляй": Динамо представило форму сезона 2019/20

17:21 118 Читати українською
"Действуй, меняй, вдохновляй": Динамо представило форму сезона 2019/20
Владимир Шепелев / ФК Динамо Киев

Киевское Динамо официально представило новую игровую форму на сезон 2019/20.

Киевское Динамо в своем Twitter представило новую игровую форму от New Balance сезона 2019/20, в которой также вышло на матч 31 тура УПЛ против Львова.

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На рукавах присутствуют элементы государственного флага Украины, а под эмблемой изображен автограф легендарного футболиста и тренера Валерия Лобановского.

В сезоне 2018/19 Динамо уже точно финиширует на 2 позиции в турнирной таблице УПЛ, а в Лиге Европы дошло до 1/8 финала, где было уничтожено лондонским Челси.

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