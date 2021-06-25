Реал и Барселона, вместе с неназванными клубами АПЛ, заинтересованы в трансфере Горецки, информирует Sport1. Представители игрока ведут переговоры с заинтересованными сторонами.

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Впрочем, приоритетом для Леона является продолжение карьеры в Баварии и стремится переподписать контракт с мюнхенцами. Единственным нерешенным вопросом является зарплата Горецки, но представители хавбека надеются на успешный исход переговоров.

К слову, Леон провел 32 матча в составе Баварии в сезоне 2020/21, отметившись 8 голами и 9 результативными передачами.

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