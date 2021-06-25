Чемпион традиционно открывает розыгрыш топ-матчем. 13 августа Бавария начнет защиту титула противостоянием с гладбахской Боруссией.

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На следующий день Боруссия Дортмунд будет принимать Айнтрахт, а РБ Лейпциг поедет в гости к Майнцу. Новичков, Бохум и Гройтер Фюрт, проэкзаменуют Вольфсбург и Штутгарт соответственно.

Также известна дата Суперкубка Германии – Бавария и Боруссия Д разыграют трофей 18 августа.

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