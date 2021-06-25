Реал та Барселона, разом з неназваними клубами АПЛ, зацікавлені у трансфері Горецки, інформує Sport1. Представники гравця ведуть переговори із зацікавленими сторонами.

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Втім, пріоритетом для Леона є продовження кар'єри в Баварії та прагне перепідписати контракт із мюнхенцми. Єдиним невирішеним питанням є зарплата Горецки, але представники хавбека сподіваються на успішний результат переговорів.

До слова, Леон провів 32 матчі у складі Баварії у сезоні 2020/21, відзначившись 8 голами та 9 результативними передачами.

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