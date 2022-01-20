Горе-арбитр узнал вердикт по мотивам провальной работы на матче Милан – Специя
Комитет арбитров Италии решил частично помиловать Марко Серру, который буквально украл очки у Милана.
39-летний рефери избежал полного отстранения от работы в ближайших турах, сообщает Football Italia.
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17 января Серра спровоцировал скандал, когда несвоевременным свистком забрал чистый гол Милана в матче против Специи. Буквально в следующей атаке команда Виктора Коваленко забила в ответ и отпраздновала победу. Комитет публично признал ошибку главного арбитра, хотя это случается редко.
Серра получил новое назначение уже на ближайший уик-энд. Правда, ему придется спуститься в Серию В и отработать VAR-арбитром в матче Брешия – Тернана.
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