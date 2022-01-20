39-річний рефері уникнув повного відсторонення від роботи у найближчих турах, повідомляє Football Italia.

Подвиг Коваленка можуть відібрати – італійські чиновники хочуть переграти матч Мілана зі Спецією

17 січня Серра спровокував скандал, коли невчасним свистком забрав чистий гол Мілана у матчі проти Спеції. Буквально у наступній атаці команда Віктора Коваленка забила у відповідь і відсвяткувала перемогу. Комітет публічно визнав помилку головного арбітра, хоча це трапляється рідко.

Серра отримав нове призначення вже на найближчий вікенд. Щоправда, йому доведеться "спуститися" в Серію В і відпрацювати VAR-арбітром у матчі Брешія – Тернана.

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