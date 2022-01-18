В компенсированное время Милан, казалось, вырвал победу. Однако арбитр Марко Серра грубо ошибся, и взятие ворот нельзя было засчитать. Буквально в следующей атаке Специя забила победный гол, ассист в активе Виктора Коваленко.

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В конце концов команде украинца пока не стоит радоваться. Отчетный поединок могут переиграть. Итальянская ассоциация защиты прав потребителей Codacons обратится в FIGC (федерацию футбола Италии) с просьбой назначить переигровку матча Милан – Специя из-за грубой ошибки арбитра, изменившей судьбу поединка. "Согласно регламенту, матч можно переиграть из-за технической ошибки, если судья признал ее в протоколе игры и если она действительно повлияла на ход поединка".

"Мы официально попросим FIGC переиграть этот матч, чтобы защитить привычное течение спортивных соревнований и болельщиков, которые имеют право посещать соревнования без серьезных технических ошибок. Милан борется за Скудетто, и подобная ошибка наносит огромный ущерб клубу", – цитирует президента Codacons Марко Донцелли SempreMilan.

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В Италии уже были случаи, когда матчи переигрывали. В частности, в Серии D Остиамаре разбил Тим Нуова Флорида (4:0). Однако игру пришлось провести снова, поскольку рефери признал свою техническую ошибку, когда отменил гол, после которого счет стал бы равным. В то же время, Милану будет сложно рассчитывать на положительное решение. Гол Мессиаса даже нельзя считать не засчитанным, ведь бразилец бил по воротам после свистка.