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"Гордость нации", – Коноплянка поздравил сборную Украины U-20 с выходом в финал чемпионата мира

16:21 93 Читати українською
"Гордость нации", – Коноплянка поздравил сборную Украины U-20 с выходом в финал чемпионата мира
Сборная Украины U-20 / FIFA

Вингер сборной Украины Евгений Коноплянка восхищается успехами юношеской сборной Украины.

 

"Поздравляю вас с историческим достижением. Гордость нации, гордость всей Украины", – написал Евгений Коноплянка на своей официальной странице в твиттере.

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Напомним, юношеская сборная Украины под руководством Александра Петракова в полуфинале чемпионата мира победила Италию и пробилась в финал турнира.

К слову, решающий матч чемпионата мира-2019 U-20, где юношеская сборная Украины сыграет против сверстников из Южной Кореи, состоится в субботу, 15-го июня, начало матча – в 19:00.

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