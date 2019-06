"Гордость нации", – Коноплянка поздравил сборную Украины U-20 с выходом в финал чемпионата мира

Вингер сборной Украины Евгений Коноплянка восхищается успехами юношеской сборной Украины.

"Поздравляю вас с историческим достижением. Гордость нации, гордость всей Украины", – написал Евгений Коноплянка на своей официальной странице в твиттере.

Напомним, юношеская сборная Украины под руководством Александра Петракова в полуфинале чемпионата мира победила Италию и пробилась в финал турнира.

К слову, решающий матч чемпионата мира-2019 U-20, где юношеская сборная Украины сыграет против сверстников из Южной Кореи, состоится в субботу, 15-го июня, начало матча – в 19:00.

I congratulate you on historical achievement Pride of the nation, pride of all Ukraine️ #U20WC pic.twitter.com/PXjj5hXIRi