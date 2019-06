"Гордість нації", – Коноплянка привітав збірну України U-20 з виходом у фінал чемпіонату світу

Вінгер збірної України Євген Коноплянка захоплюється успіхами юнацької збірної України.

"Вітаю вас з історичним досягненням. Гордість нації, гордість всієї України", – написав Євген Коноплянка на своїй офіційній сторінці у твіттері.

Україна U-20 – Південна Корея U-20: Бондар оцінив шанси "жовто-синіх" здобути кубок чемпіонату світу-2019

Нагадаємо, юнацька збірна України під керівництвом Олександра Петракова у півфіналі чемпіонату світу перемогла Італію та пробилась до фіналу турніру.

До слова, вирішальний матч чемпіонату світу-2019 U-20, де юнацька збірна україни гратиме проти однолітків з Південної Кореї, відбудеться у суботу, 15-го червня, початок матчу – о 19:00.

Знущання VAR, невдалий жарт і поцуплена перемога – італійські ЗМІ лютують через вихід України U-20 у фінал ЧС-2019

I congratulate you on historical achievement Pride of the nation, pride of all Ukraine️ #U20WC pic.twitter.com/PXjj5hXIRi