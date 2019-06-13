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"Гордість нації", – Коноплянка привітав збірну України U-20 з виходом у фінал чемпіонату світу

16:21 539 Читать на русском
"Гордість нації", – Коноплянка привітав збірну України U-20 з виходом у фінал чемпіонату світу
Збірна України U-20 / FIFA

Вінгер збірної України Євген Коноплянка захоплюється успіхами юнацької збірної України.

 

"Вітаю вас з історичним досягненням. Гордість нації, гордість всієї України", – написав Євген Коноплянка на своїй офіційній сторінці у твіттері.

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Нагадаємо, юнацька збірна України під керівництвом Олександра Петракова у півфіналі чемпіонату світу перемогла Італію та пробилась до фіналу турніру.

До слова, вирішальний матч чемпіонату світу-2019 U-20, де юнацька збірна україни гратиме проти однолітків з Південної Кореї, відбудеться у суботу, 15-го червня, початок матчу – о 19:00.

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Чемпіонат світу U-20 Чемпіонат світу U-20 Україна U-20 - Південна Корея U-20 Збірна України Україна U-20 Україна U-20 Євген Коноплянка Євген Коноплянка
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