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Гордиенко: Игроки Лейпцига посмотрели наши матчи с Брагой и поняли, что Заря умеет играть в футбол

20:16 27 Читати українською
Гордиенко: Игроки Лейпцига посмотрели наши матчи с Брагой и поняли, что Заря умеет играть в футбол
Артем Гордиенко / Фото ФК Заря

Защитник Зари Артем Гордиенко рассказал о настроении команды перед матчем 4-го квалификационного раунда Лиги Европы против немецкого Лейпцига.

"Настроение у всех ребят хорошее, боевое. Нас ждет непростая игра, и мы к ней готовимся. Нам тренерский штаб все рассказал, и завтра постараемся на поле показать слабые стороны Лейпцига.

Лейпциг наверное посмотрел наши поединки с Брагой и понял, что мы умеем играть в футбол. Уверен, что они серьезно готовятся к завтрашней игре.

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У них в команде все хорошие футболисты. Кампль отлично играет в центре поля. Нападающий Огюстен. Тот же Форсберг. Там достаточно хороших игроков.

Славутич Арена стала уже для нас родным стадионом, поэтому нам приятно здесь играть. На матчи приходит много людей, которые нас поддерживают", – цитирует Гордиенко официальный сайт Зари.

Матч Заря – Лейпциг состоится 23 августа, начало в 21:30.

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Заря - РБ Лейпциг: Четверг 23 августа 2018

Заря
до матча
22
час
:
43
мин
РБ Лейпциг
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Лига Европы Заря Заря Артем Гордиенко Артем Гордиенко РБ Лейпциг РБ Лейпциг Заря - РБ Лейпциг
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