Заря – РБ Лейпциг: Рангник ожидает непростого поединка

Главный тренер РБ Лейпциг Ральф Рангник поделился ожиданиями перед первым матчем раунда плей-офф Лиги Европы против луганской Зари.

"В четверг мы встретиться с соперником, который хорошо выглядит физически и является очень неудобным. Поединок будет очень непростым, и нам стоит подготовиться к игре с командой, которая тактически действует как одно целое.

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Для этого нам необходимо найти и использовать правильные тактические приемы. Мы тоже можем играть агрессивно и опасно, показывали это в прошлом. Знаем, чего ожидать от этого поединка, и хотим иметь хорошую стартовую позицию перед ответным матчем", – цитирует Рангника официальный сайт РБ Лейпцига.

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