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Заря – РБ Лейпциг: Рангник ожидает непростого поединка

19:25 26 Читати українською
Заря – РБ Лейпциг: Рангник ожидает непростого поединка
Ральф Рангник / фото: РБ Лейпциг

Главный тренер РБ Лейпциг Ральф Рангник поделился ожиданиями перед первым матчем раунда плей-офф Лиги Европы против луганской Зари.

"В четверг мы встретиться с соперником, который хорошо выглядит физически и является очень неудобным. Поединок будет очень непростым, и нам стоит подготовиться к игре с командой, которая тактически действует как одно целое.

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Для этого нам необходимо найти и использовать правильные тактические приемы. Мы тоже можем играть агрессивно и опасно, показывали это в прошлом. Знаем, чего ожидать от этого поединка, и хотим иметь хорошую стартовую позицию перед ответным матчем", – цитирует Рангника официальный сайт РБ Лейпцига.

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Лига ЕвропыКвалиф раунд, плей-офф, первые матчи

Заря - РБ Лейпциг: Четверг 23 августа 2018

Заря
до матча
1
дн
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1
час
:
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мин
РБ Лейпциг
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