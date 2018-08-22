Гордієнко: Гравці Лейпцига подивилися наші матчі з Брагою і зрозуміли, що Зоря вміє грати у футбол

Захисник Зорі Артем Гордієнко розповів про настрій команди перед матчем 4-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти німецького Лейпцига.

"Настрій у всіх хлопців хороший, бойовий. Нас чекає непроста гра, і ми до неї готуємося. Нам тренерський штаб все розповів, і завтра постараємося на полі показати слабкі сторони Лейпцига.

Лейпциг напевно подивився наші поєдинки з Брагою і зрозумів, що ми вміємо грати у футбол. Упевнений, що вони серйозно готуються до завтрашньої гри.

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У них в команді всі хороші футболісти. Кампль відмінно грає в центрі поля. Нападник Огюстен. Той же Форсберг. Там досить хороших гравців.

Славутич Арена стала вже для нас рідним стадіоном, тому нам приємно тут грати. На матчі приходить багато людей, які нас підтримують", – цитує Гордієнка офіційний сайт Зорі.

Матч Зоря – Лейпциг відбудеться 23 серпня, початок о 21:30.

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