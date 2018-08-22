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Гордієнко: Гравці Лейпцига подивилися наші матчі з Брагою і зрозуміли, що Зоря вміє грати у футбол

20:16 233 Читать на русском
Гордієнко: Гравці Лейпцига подивилися наші матчі з Брагою і зрозуміли, що Зоря вміє грати у футбол
Артем Гордієнко / Фото ФК Зоря

Захисник Зорі Артем Гордієнко розповів про настрій команди перед матчем 4-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти німецького Лейпцига.

"Настрій у всіх хлопців хороший, бойовий. Нас чекає непроста гра, і ми до неї готуємося. Нам тренерський штаб все розповів, і завтра постараємося на полі показати слабкі сторони Лейпцига.

Лейпциг напевно подивився наші поєдинки з Брагою і зрозумів, що ми вміємо грати у футбол. Упевнений, що вони серйозно готуються до завтрашньої гри.

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У них в команді всі хороші футболісти. Кампль відмінно грає в центрі поля. Нападник Огюстен. Той же Форсберг. Там досить хороших гравців.

Славутич Арена стала вже для нас рідним стадіоном, тому нам приємно тут грати. На матчі приходить багато людей, які нас підтримують", – цитує Гордієнка офіційний сайт Зорі.

Матч Зоря – Лейпциг відбудеться 23 серпня, початок о 21:30.

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Зоря - РБ Лейпциг: Четвер 23 серпня 2018

Зоря
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РБ Лейпциг
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Ліга Європи Зоря Зоря Артем Гордієнко Артем Гордієнко РБ Лейпциг РБ Лейпциг Зоря - РБ Лейпциг
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