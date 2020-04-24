"Гораздо жестче, чем в Украине": Кравец – об испанском карантине и космических штрафах

Защитник испанского Луго Василий Кравец рассказал о реалиях режима самоизоляции на Пиренеях.

"Пока все нормально. Сидим дома и выходим только за продуктами.

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Самая сложная ситуация сейчас в центре страны, в Мадриде, это километров 500 от нас. Карантин, думаю, гораздо жестче, чем в Украине. На улице все обязаны ходить в масках, пытаться быть на расстоянии друг от друга.

А моего знакомого полиция серьезно оштрафовала за то, что в его автомобиле находился еще один человек. То есть, даже в машине должен быть только водитель, если это касается частных авто. Собак выгуливать можно, только подальше от других людей", – цитирует украинца Команда1.

К слову, Испания – одна из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса стран. На 24 апреля там зафиксировано более 213 тысяч инфицированных, 22157 случаев – летальные.

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