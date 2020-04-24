Ла Лига будет проводиться без зрителей до 2021 года – впечатляющие планы испанского правительства

Такой картины не будет еще долго / ФК Барселона

Испанские власти планируют запретить присутствие болельщиков на стадионах до конца текущего года.

Безопасность – превыше всего. Такой позиции придерживается правительство Испании, которое уже в ближайшее время планирует официально объявить запрет на посещение футбольных матчей. Поединки чемпионата будут проводиться за закрытыми дверями вплоть до 2021 года, сообщает ESPN.

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Ожидается, что только с января стадионы постепенно начнут открывать для болельщиков. Конечно, при условии, что пандемия пойдет на спад, но даже часть секторов все равно будет закрытой. Кроме того, правительство разработает специальные меры безопасности, которые необходимо будет соблюдать в обязательном порядке.

Данное решение может быть пересмотрено только в том случае, если изобретут действенную вакцину от коронавируса, или же распространение болезни удастся взять под контроль.

Напомним, Примера была остановлена ​​после 27 туров. Лидирует Барселона, которая опережает Реал на 2 очка.

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