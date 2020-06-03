Гонвед завоевал Кубок Венгрии, одолев команду четырех украинцев – 36-летний герой вернул титул после 10 лет паузы

Гонвед и Мезекевешд определили обладателя Кубка Венгрии 2019/20.

Кубок Венгрии 2019/20, финал

Гонвед – Мезекевешд – 2:1

Голы: Ловрич, 33, Камбер, 56 – Пекар, 37

В составе гостей выступает сразу четверо украинцев – голкипер Рябенко, хавбеки Вайда и Месхи, а также защитник Нестеров. Правда, место в старте получил лишь последний.

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Дебют встречи выдался крайне скучным. Команды явно не хотели рисковать в таком ответственном матче и в основном боролись в центре поля. Настоящий взрыв произошел на 33 минуте. 36-летний серб Джордже Камбер пробил по воротам Мезекевешда, мяч рикошетом от Ловрича полетел в сетку. Ответ был почти мгновенным – Пекар роскошным штрафным с 25 метров восстановил равновесие.

Мезекевешд провел еще несколько опасных атак и ушел на перерыв с хорошим настроением. Впрочем, вторая половина для гостей стала настоящим провалом. Камбера снова забыли в штрафной, и на этот раз ветеран обошелся без рикошетов – 2:1. Гонвед ожидаемо отошел назад, а соперник не мог предложить что-то интересное в атаке. За весь второй тайм Нестеров и компания не нанесли ни одного удара в створ, заставив своих фанатов мириться с поражением – не помогли даже десять компенсированных арбитром минут.

Гонвед после более чем 10-летней паузы вернул себе Кубок Венгрии. В прошлом сезоне команда также была крайне близка к трофею, однако в решающем матче уступила Фехервару со счетом 1:2.

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