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Гоналон официально перешел в Севилью

18:49 6 Читати українською
Гоналон официально перешел в Севилью
Максим Гоналон / Фото: соцсети

Андалусийский клуб арендовал хавбека Ромы Максима Гоналона на сезон 2018/19.

Севилья и Рома согласовали годичную аренду французского хавбека Максима Гоналона, сообщает официальный сайт испанского клуба.

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"Анчоусы" оформили годовую аренду 29-летнего футболиста без права выкупа.

Гоналон пришел в Рому в 2017 году, сыграл за "волков" 23 матча во всех турнирах.

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Испания Трансферы Трансферы Чемпионата Испании Трансферы Чемпионата Италии Максим Гоналон Максим Гоналон Рома Рома Севилья Севилья
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