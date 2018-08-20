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Гоналон офіційно перейшов у Севілью

18:49 134 Читать на русском
Гоналон офіційно перейшов у Севілью
Максім Гоналон / Фото: соцмережі

Андалусійський клуб орендував хавбека Роми Максіма Гоналона на сезон 2018/19.

Севілья та Рома узгодили річну оренду французького хавбека Максіма Гоналона, повідомляє офіційний сайт іспанського клубу.

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"Анчоуси" оформили річну оренду 29-річного футболіста без права викупу.

Максім Гоналон прийшов у Рому в 2017 році, зіграв за "вовків" 23 матчі у всіх турнірах.

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Трансфери Іспанія Трансфери Чемпіонату Іспанії Севілья Севілья Трансфери Чемпіонату Італії Максім Гоналон Максім Гоналон Рома Рома
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