Гоналон офіційно перейшов у Севілью

Ліга чемпіонів — 20:00 1354
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Аякс – Динамо: "якби не VAR, ми могли програти", або Як амстердамські зірки сигнали киянам надсилали
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Найкращий гравець сезону УЄФА: оголошена трійка претендентівЛіга чемпіонів — 17:20 1463
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Коноплянка може стати обличчям революційної перебудови Еспаньйола: наскільки це реально?Іспанія — 17:10 6481
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Ярмоленко у Вест Хемі ще не основний, але отримав велику дозу компліментів від найкращого бомбардира АПЛ ШирераАнглія — 16:39 2539
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"Дай Боже, щоб Динамо відновилося перед Аяксом". Гол, гідний премії Пушкаша, або Хто виведе Львів на 3-тє місцеУкраїна — 16:30 3137
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