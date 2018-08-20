Коноплянка може стати обличчям революційної перебудови Еспаньйола: наскільки це реально?

Каталонський Еспаньйол продовжує марити підписанням вінгера Шальке Євгена Коноплянки. Чи можливе повернення українця в Прімеру, з'ясовує "Футбол 24".

План каталонців

Перед запрошенням Коноплянки каталонський гранд повинен серйозно розвантажити зарплатну відомість. З цією метою Еспаньйол активував чистку складу, щоб зменшити основну обойму гравців. Головний тренер "папуг" Рубі воліє працювати з 21-22 футболістами, а керівництво, зважаючи на трансферні плани, повністю його підтримує.

Ярмоленко у Вест Хемі ще не основний, але отримав велику дозу компліментів від легендарного бомбардира АПЛ

Альваро Васкес, Роберто та Серхіо Санчес повинні стати першими жертвами операції "на вихід". Цим футболістам вже повідомили, що на них не розраховують у новому сезоні. Крім цього, не виключено, що Корнелія-Ель Прат покинуть ще декілька гравців.

Лише скинувши зайвий баласт, каталонці зможуть виконати свої два пріоритетні завдання на трансферному ринку – підписати опорного хавбека та вінгера. Однак Рубі потрібен не аби-хто, а виконавці топ-класу. Якщо з кандидатурою гравця у центр поля іспанський клуб поки не визначився, то запрошення Коноплянки вважається ледь не головним пріоритетом, повідомляє Mundo Deportivo.

Наскільки реальний трансфер Коно?

Рубі вважає, що українець повинен ідеально влитись у тактичні схеми команди, які передбачають гру на контратаках. Еспаньйолу дуже бракує виконавця зі швидкісним дриблінгом, який міг би на пару з аргентинцем П'ятті розривати фланги суперника. В каталонському клубі також розраховують на швидку адаптацію Коно. Він провів один сезон у Севільї та знає особливості місцевої першості.

"Папуги" мріють про Коноплянку, однак спортивний директор іспанського клубу Руфете вважає трансфер українця угодою з найвищим рівнем складності. Раніше вже повідомлялось, що каталонці не можуть собі дозволити придбання українця через високу вартість гравця. Руфете неодноразово заявляв, що клуб буде робити ставку на оренду футболістів або підписання вільних агентів. То як бути з Коно?

5 клубів Прімери, які могли б орендувати Луніна: від ненависної в Україні команди до зовсім неможливого варіанту

Еспаньйол сподівається на допомогу самого українця, який начебто дуже серйозно розглядає варіант з каталонським клубом. Коноплянка хоче повернутись у Прімеру, пише Mundo Deportivo, і заради трансферу на Корнелія-Ель Прат навіть готовий піти на зменшення зарплати. "Папуги" вважають, що після кадрової чистки зможуть собі дозволити утримання української зірки, однак попереду на них чекають дуже складні перемовини з Шальке.

У німецькому клубі не вважають українця незамінним гравцем, однак розлучатись з ним за безцінь також не збираються. Шальке наполягає на повноцінному трансфері, що зовсім не входить у плани Еспаньйола. На вирішення ситуації залишається трохи менше двох тижнів, поки в Іспанії не зачиниться трансферне вікно.

Наші за кордоном: Сюрприз від Яковенка, плювок Селезньова, черговий гол Петряка