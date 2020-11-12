Защитника Ливерпуля Джо Гомеса, который получил травму на вчерашней тренировке сборной Англии, был прооперирован.

Ливерпуль потерял очередного защитника – Гомес травмировался в лагере сборной Англии

23-летний футболист перенес хирургическое вмешательство на сухожилии в левом колене, сообщает официальный сайт "красных". Отмечается, что другие связки при повреждении не пострадали. По предварительным прогнозам Джо пропустит большую часть текущего сезона.

К слову, с потерей Гомеса в распоряжении наставника Ливерпуля сейчас остался только один опытный центральный защитник – Жоэль Матип. Также немецкий специалист может рассчитывать на воспитанников клуба Натаниэля Филлипса и Риса Уильямса. Лидер обороны мерсисайдцев Вирджил ван Дейк продолжает восстанавливаться после травмы крестообразных связок, полученной в прошлом месяце.

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