Гомес перенес операцию на колене – защитник Ливерпуля пропустит большую часть сезона
Главному тренеру мерсисайдцев Юргена Клоппа прибавилось головной боли.
Защитника Ливерпуля Джо Гомеса, который получил травму на вчерашней тренировке сборной Англии, был прооперирован.
Ливерпуль потерял очередного защитника – Гомес травмировался в лагере сборной Англии
23-летний футболист перенес хирургическое вмешательство на сухожилии в левом колене, сообщает официальный сайт "красных". Отмечается, что другие связки при повреждении не пострадали. По предварительным прогнозам Джо пропустит большую часть текущего сезона.
К слову, с потерей Гомеса в распоряжении наставника Ливерпуля сейчас остался только один опытный центральный защитник – Жоэль Матип. Также немецкий специалист может рассчитывать на воспитанников клуба Натаниэля Филлипса и Риса Уильямса. Лидер обороны мерсисайдцев Вирджил ван Дейк продолжает восстанавливаться после травмы крестообразных связок, полученной в прошлом месяце.
Ман Сити – Ливерпуль: взаимовыгодная ничья с ноткой сожаления для "горожан", конкурент Зинченко снова не дает ему шансов