Игроки и персонал Ман Сити не обращали внимания на формальности после завоевания чемпионского титула.

Особенно отличился Брендон Эштон, отвечающий за экпировку команды.

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Игроки Сити сделали живой коридор, по которому работник с удовольствием прокатился на животе. Одежды на нем было откровенно немного – только носки и трусы. Некоторые пользователи соцсетей спутали Эштона с Гвардиолой благодаря гладко выбритой голове.

Напомним, Манчестер Сити опередил Ливерпуль на очко и второй раз подряд выиграл чемпионат Англии.

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