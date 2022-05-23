Голый "клон" Гвардиолы пронесся раздевалкой Ман Сити – видео безумия
06:00 - Читати українською
Игроки и персонал Ман Сити не обращали внимания на формальности после завоевания чемпионского титула.
завершено
76’ Илкай Гюндоган
78’ Родри
81’ Илкай Гюндоган
Мэтти Кэш 37’
Филиппе Коутиньо 69’
37’ Мэтти Кэш
69’ Филиппе Коутиньо
76’ Илкай Гюндоган
78’ Родри
81’ Илкай Гюндоган
Особенно отличился Брендон Эштон, отвечающий за экпировку команды.
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Игроки Сити сделали живой коридор, по которому работник с удовольствием прокатился на животе. Одежды на нем было откровенно немного – только носки и трусы. Некоторые пользователи соцсетей спутали Эштона с Гвардиолой благодаря гладко выбритой голове.
Напомним, Манчестер Сити опередил Ливерпуль на очко и второй раз подряд выиграл чемпионат Англии.
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