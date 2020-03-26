Головко вспомнил ключевую фразу Лобановского, которая мотивировала игроков Динамо

Бывший защитник киевского Динамо и сборной Украины Александр Головко вспомнил возвращения в столичный клуб Валерия Лобановского.

"Мы не боялись, а не опасались – был интерес, это если я за себя буду говорить. У Лобановского – великое имя и значительные успехи. Его приход воспринимался как проверка собственной способности в футболе.

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А как это было? Валерий Васильевич собрал нас, заверил, что не будет особых изменений в коллективе, и сказал: "Ну что же, пошли работать". Вот именно эта фраза стала ключевой – раз тебя оставляют в команде и хотят посмотреть, на что ты способен, ты должен выходить и доказывать, а если нет – за тобой стоит уже следующий, кто готов выйти и показать себя", – цитирует Головко официальный сайт Динамо.

Напомним, Лобановский вернулся в Динамо в начале 1997 года. Под его руководством "бело-синие" дошли до полуфинала Лиги чемпионов в сезоне 1998/99.

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