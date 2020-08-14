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Головко підтвердив своє призначення головним тренером Кременя – легенда Динамо готує революцію

13:06 - Читать на русском
Головко підтвердив своє призначення головним тренером Кременя – легенда Динамо готує революцію
Олександр Головко / Фото з відкритих джерел

Олександр Головко окреслив свої цілі після отримання тренерського крісла у кременчуцькому Кремені.

"Думали місяць, потрібно було обговорити деякі нюанси. Це певні ризики з боку президента, він ризикує грошима. Для мене це теж ризик – працювати в Першій лізі і з нуля... Команда зараз перестає існувати в тому розумінні, яке було до цього. Будуть нові футболісти, тренерський штаб напевно не сильно зміниться.

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З чистого аркуша починаємо працювати. З 25-26 числа вже перша гра Кубка, це такий режим збірних. Для мене це не в новинку, але, звичайно, є велика відповідальність. Для мене це певний виклик, сподіваюся, він буде вдалим. У перші три місяці буде багато роботи", – резюмував Головко у коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, останнім місцем тренерської роботи екс-захисника Динамо була молодіжна збірна України, яку він покинув у 2018 році. Кремінь минулий сезон Першої ліги завершив на 14 сходинці, лише на 5 очок випередивши зону перехідних матчів.

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Перша ліга Олександр Олександр Головко Кремінь Кремінь
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